Hamsik al Dalian, il legale Grassani: "Ora smettiamo di vivere in apnea"

Mattia Grassani, avvocato del Napoli, ai microfoni di 'Radio CRC' ha parlato nel dettaglio del trasferimento di Marek Hamsik al Dalian Yifang: “Il contratto, la lettera di credito e la fattura sono stati finalmente scambiati. Il bonifico è arrivato questa mattina, quindi non esistono più intralci. Non credo che la decisione del presidente di mercoledì della scorsa settimana di interrompere le trattative fosse una mossa strategica, ma anzi, la buona riuscita della trattativa è stata oculata proprio dall'ottima scelta di De Laurentis, conveniente per tutti. Dopo questa mattina possiamo smettere di vivere in apnea, il bonifico è arrivato e gli ostacoli sono stati superati. Era partito come un trasferimento molto più semplice, ma siamo arrivati ad una dimensione extralarge che ha messo in crisi tutti gli operatori. Posso però affermare che il presidente ha grande rispetto per i ruoli che tutti noi ricopriamo e grazie ai quali portiamo avanti la Società Sportiva Calcio Napoli".