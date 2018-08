Hamsik: "Chi arriva a Napoli non vuole andarsene, è casa mia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ormai Napoli è casa mia e sono orgoglioso di stare qua. È una città in cui vivo bene e in cui non mi sento straniero. Napoli è migliore di tanti stereotipi e tanti pregiudizi". Così Marek Hamsik, in un'intervista al Corriere dello Sport, ha parlato della sua ormai lunghissima permanenza a Napoli. Il capitano, che a inizio estate sembrava a un passo dal trasferimento in Cina, ha poi proseguito: "Spero di portare ancora avanti la mia carriera nel Napoli. Vediamo cosa sarà, ma spero in me stesso. Per un calciatore è l’ambiente ideale. Aggiunga il mare meraviglioso e il mangiare sopraffino ed è spiegato facilmente perché chi arriva a Napoli difficilmente ha poi piacere ad andarsene".