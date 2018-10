Hamsik: "Cina? Era una possibilità, ma ora penso solo al Napoli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marek Hamsik, capitano del Napoli, dopo il match di Champions League con il PSG è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sono ex compagni di squadra, ci sta. E' venuto anche Cavani a salutarci. Sicuramente è bello incontrarlo, sfidare questa squadra di campioni. E' stata una bella serata. Fa male perdere due punti a due minuti dalla fine della partita, ci avrebbe fatto piacere vincere, ma è ancora tutto aperto. Ci giochiamo tutto in casa contro il PSG, abbiamo dimostrato stasera di potercela giocare. Primo tempo dominato da parte nostra, abbiamo tenuto la gara in mano. Nel secondo tempo il PSG ha cambiato qualcosa, ci ha messo in difficoltà, ma ci sta che una squadra del genere ti metta in difficoltà. Abbiamo tenuto botta comunque bene. Loro si sono messi a tre, ad uomo, c'era meno spazio quindi sbagliavamo molto di più nelle ripartenze. Dispiace tanto per questo pareggio, ma resta il punto conquistato fuori casa. E' tutto aperto, ci giocheremo tutto in casa col PSG.

Sulla situazione del girone: "I due punti di Belgrado mancano, non possiamo nasconderlo. Se avessimo messo più cattiveria come abbiamo fatto con Liverpool e PSG sicuramente a Belgrado avremmo vinto. Ma mancano ancora tre partite, di cui due in casa. Il San Paolo è la nostra forza, dobbiamo fare sei punti".

Sul PSG: "Hanno tanta forza in attacco, l'abbiamo visto anche stasera. Neymar e Mbappè hanno una marcia in più ed è molto difficile marcarli. Dobbiamo giocare come abbiamo fatto stasera nel primo tempo".

Sulla tentazione Cina in estate: "C'era questa possibilità, ma è acqua passata. Sto pensando solo al Napoli e a fare bene. Abbiamo iniziato molto bene in campionato, stiamo facendo bene in Champions League. Ora pensiamo a domenica che c'è una partita tosta, e se vogliamo tenere il passo della Juventus...".