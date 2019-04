Hamsik: "Cina? Problemi di comunicazione. Mai vissuta situazione così"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una sola vittoria in sette partite. Al Dalian Yifang, l'ex capitano del Napoli Marek Hamsik sta facendo non poca fatica. Il calcio è completamente diverso e il centrocampista slovacco non fa fatica ad ammetterlo: "C’è una grande differenza tra il calcio cinese e quello europeo, ma cercherò di adattarmi. La serietà in campo e fuori è molto importante e dunque mi impegnerò al massimo".

Problema di lingua - Dopo l'ultima sconfitta contro il Beijing Guoan, Hamsik però ha sottolineato anche un altro problema: quello della lingua. "Non riesco a comunicare con i compagni se non a gesti - ha detto -. Non sono soddisfatto delle mie prestazioni, cerco sempre di dare il meglio ma non mi sono mai trovato in una situazione così difficile. Tante volte vorrei comunicare con i compagni, ma a causa della lingua non posso e allora mi faccio capire a gesti".