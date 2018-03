Hamsik: "Cina? Solo rumors, penso allo scudetto col Napoli"

Fonte: Tuttonapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Sono contento di essere riuscito a difendere il titolo, ma devo dire che i giovani Milan Škriniar e Stano Lobotka hanno avuto ottime stagioni. Sono contento di difendere il titolo, vedremo cosa succederà il prossimo anno. E' un premio prestigioso e sono onorato di averlo vinto ancora". Comincia esultando per l'aver vinto per il quinto anno di fila il titolo di calciatore slovacco dell'anno l'intervista rilasciata da Marek Hamsik al portale slovacco sport.aktuality.

Il momento più bello del 2017? "Il record di Maradona di gol raggiunto con il Napoli. E' stato un grande traguardo per me, ma anche per il Napoli. Era un record che apparteneva a Maradona da molti anni, sono felice di averlo infranto io".

Fascia di capitano? "Sono al Napoli da undici anni e, nel calcio di oggi, non è naturale per un calciatore restare così a lungo. La fascia di capitano significa anche lealtà nei confronti del club e dei tifosi del Napoli".

Obiettivi? "Lo scudetto è il primo, ma ho anche altri obiettivi personali da raggiungere".

Cina? "Solo rumors, sono concentrato sul Napoli. Sogno lo scudetto".

Sorpasso della Juve? "Non è piacevole, ma non c'è panico. Mancano molte partite alla fine del campionato e la Juventus in alcune di queste può perdere punti, come contro la Roma e l'Inter. Certo, anche lo scontro diretto ci dirà molto".

Infortunio? "Voglio stare bene il prima possibile per aiutare la squadra".