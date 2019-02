Hamsik-Dalian ai dettagli. Ma continua ad allenarsi col Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marek Hamsik continua ad allenarsi col Napoli. In attesa che il club partenopeo definisca tutti i dettagli col Dalian Yifang per la cessione in Cina del capitano slovacco, il calciatore classe '87 prosegue la preparazione a Castel Volturno. Di seguito il report della seduta mattutina: "Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina al Franchi in programma sabato alle ore 18 per l'anticipo della 23esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto attivazione a secco, poi lavoro tecnico-tattico e chiusura con mini torneo di calcetto con quattro squadre da 5, vinto dalla formazione composta da: Karnezis, Luperto, Diawara, Hamsik e Verdi".