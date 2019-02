Hamsik-Dalian, è davvero finita? Il Napoli sbotta, chiesti 20 milioni subito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Vado via tra domani e dopodomani". Le parole di ieri di Marek Hamsik non lasciavano molti dubbi, invece il comunicato del Napoli mette tutto in forte dubbio, anche se ad oggi la trattativa non può certo essere definita tramontata definitivamente. C'è infatti tempo fino al 28 febbraio, data della chiusura del mercato cinese, per portare a termine un trasferimento che sembrava praticamente concluso già dopo la sfida vinta contro la Sampdoria, con lo slovacco in campo. Sky rivela anche qualche dettaglio circa le cifre che per il momento hanno messo in stand-by la trattativa: il Napoli aveva chiesto 20 milioni in formula secca e in un'unica soluzione, mentre il Dalian aveva offerto 18 milioni più 2 di bonus. Secondo gazzetta.it invece pare che il club cinese volesse pagare in più rate i 20 milioni pattuiti e ieri avrebbe anche ipotizzato un prestito con obbligo di riscatto piuttosto che una trattativa da chiudere a titolo definitivo.