© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La lunga trattativa che dovrebbe portare Marek Hamsik in Cina sembra ormai prossima alla chiusura. Napoli e Dalian, infatti, potrebbero trovare nelle prossime ore l'accordo definitivo per il trasferimento del centrocampista slovacco. Tra stasera e domani è prevista la definizione finale dell'operazione, poi Marek volerà a Madrid per le visite mediche, prima dell'inizio della nuova avventura. Lo riporta Sky Sport