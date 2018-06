Hamsik e il futuro: undici anni in azzurro per poi (probabilmente) dirsi addio

© foto di Federico De Luca

Undici anni di amore, di passione e di fede incondizionata. Ma adesso, nella mente di Marek Hamsik, è scattato qualcosa che può spingerlo lontano da Napoli. Non sarà una questione strettamente economica, anche se le ricche offerte cinesi (13 milioni di euro all'anno per tre stagioni) non sono affatto trascurabili, perché il capitano nel corso della sua militanza in azzurro ha avuto più volte l'occasione di voltare le spalle alla tifoseria partenopea per accettare altre proposte. Più interessanti dal punto di vista tecnico e monetario, proposte di Milan e Juventus comprese.

Eppure non l'ha fatto, restando sempre fedele a un solo colore e a una sola tifoseria. Ma l'ultima stagione l'ha spinto evidentemente a riflettere, a pensare su quello che può ancora dare al Napoli senza tuttavia aver dubbi su cosa potrebbe ricevere. Perché l'affetto del San Paolo nei riguardi del numero 17 ci sarà sempre, per il record di gol strappato dalle mani di Diego Armando Maradona e non solo. Adesso, a un passo dai 31 anni, il capitano non vuole sentirsi un peso ma allo stesso tempo non vuole temere di perdere il posto da titolare. Una possibilità concreta, se dovesse decidere di restare, visto l'arrivo di Carlo Ancelotti in panchina. L'ex Milan e Bayern Monaco potrebbe optare per il 4-2-3-1, di Beniteziana memoria nella mente di Marekiaro. Modulo in cui lo slovacco non riuscì a esprimersi al massimo, per questo le valutazioni del caso sono d'obbligo anche nella mente di Hamsik che potrà anche salutare l'azzurro a breve ma senza tradire mai l'affetto e la stima, sentimenti che mai potranno essere lesi da quella che sempre sarà la sua tifoseria.