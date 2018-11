Hamsik e Mertens (2). Stella Rossa ko ma Napoli deve attendere Anfield

Risultato finale: Napoli-Stella Rossa 3-1

Fonte: Dall'inviato al San Paolo

Vince il Napoli, ma non basta. Gli azzurri hanno superato la Stella Rossa al San Paolo per 3-1, portandosi sul triplo vantaggio prima di subire l'orgoglio serbo nel finale. Tre punti d'oro, ma tutto dipenderà dall'ultima gara del girone ad Anfield contro il Liverpool di Klopp.

Il Napoli parte, come prevedibile, col piede sull'acceleratore e la prima occasione capita a Mertens che mette in difficoltà Borjan con un colpo di tacco da pochi passi. Bravo e fortunato il portiere serbo, che all'11' deve però raccogliere il pallone dalla propria rete. E' Hamsik, alla prima marcatura stagionale, a sbloccare il punteggio spingendo la palla in rete sugli sviluppi di un corner calciato da Mertens e spizzato da Maksimovic.

Monologo azzurro. Il Napoli tiene palla, crea senza concretizzare. Un errore che Ancelotti non vuole commettere e che fa scattare un campanello d'allarme con l'occasione capitata sui piedi di Simic: Hamsik perde palla a centrocampo favorendo il numero 21, che mira l'angolino ma trova la respinta di Ospina. Poco prima del 30', però, arriva un nuovo sussulto per Borjan: Callejon pennella al centro per Koulibaly che, in proiezione offensiva, colpisce di testa e chiama all'intervento l'estremo difensore avversario. E' il preludio al raddoppio, arrivato al 33' su assist di Fabian e pennellata di Mertens a superare Borjan.

Cambi all'intervallo. Albiol è costretto a uscire per un colpo subito poco prima del 45', al suo posto c'è Hysaj che si posiziona sulla destra con Maksimovic al centro. I serbi rispondono con Joveljic al posto di Stoiljković, ma per la Stella Rossa il passivo (almeno momentaneamente) diventa ancor più pesante. Al 52' è nuovamente Mertens ad andare in gol su suggerimento di Hamsik: il belga controlla e non lascia scampo a Borjan. Ma non è detta l'ultima parola, perché gli ospiti tengono alto l'onore.

Orgoglio Stella Rossa. Ben trafigge la difesa avversaria alle spalle per entrare in area e battere Ospina al 55', sfruttando un'ingenuità difensiva azzurra e il suggerimento di Marin mentre il Napoli riteneva di aver chiuso anzitempo la contesa. Così non è stato perché la formazione ospite mette in campo la voglia di riaprire il discorso. Ancelotti richiama in panchina Insigne per Zielinski, mentre Milojević si gioca le carte Jovancic (per Srnic) e Ebecilio (per Simic). L'ultimo cambio azzurro arriva a 5' dalla fine, con Rog che porta vivacità in campo al posto dello stremato Callejon. I minuti finali vedono il Napoli controllare la partita, la vittoria è servita ma il risultato dal Parco dei Principi non permette ai partenopei di festeggiare l'accesso agli ottavi con 90' di anticipo.