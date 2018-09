© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della presentazione della sua autobiografia, il capitano del Napoli Marek Hamsik s'è così espresso sul suo futuro. In estate, il calciatore slovacco aveva manifestato la volontà di proseguire in Cina la sua carriera, anche se poi la trattativa non è andata a buon fine: "Non lo so, ho ancora anni da calciatore. Poi ci penserò, ho una scuola calcio in Slovacchia chissà".

Sul suo erede a Napoli come capitano della squadra: "Io spero col cuore che la fascia vada a Lorenzo - ha detto -, è napoletano e ci tiene tanto. E' già un simbolo ed è già capitan futuro".