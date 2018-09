© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La sconfitta di Firenze ha fatto male, ma ci sono stati anche altri periodi brutti. Fa parte del gioco, a volte va bene e altre no. Noi però siamo professionisti e, nel bene o nel male, dobbiamo dimenticare il passato il più velocemente possibile", Parole e pensieri di Marek Hamsik, capitano del Napoli che quest'oggi a Castel Volturno ha presentato la sua autobiografia. "I cori contro Napoli non li capirò mai, fanno solo male - ha detto il calciatore slovacco, che s'è anche soffermato sul suo nuovo modulo -."Fin dal suo arrivo mister Ancelotti mi disse che mi voleva lì, ci credo e sto dando tutto per migliorare".