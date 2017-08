Hamsik: "Il nostro posto è tra le migliori d'Europa, l'abbiamo dimostrato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il suo sito ufficiale, Marek Hamsik ha commentato la vittoria contro il Nizza: "Anche nella gare di ritorno abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, avanzando meritatamente alla fase a gironi della Champions League. La partecipazione alla competizione con le migliori squadre d'Europa è una ricompensa per le nostre prestazioni. Nella scorsa stagione abbiamo giocato una gara equilibrata contro il Real, che poi ha vinto la Champions e abbiamo realizzato la bellezza di 86 punti in campionato, ma non abbiamo ottenuto l'accesso diretto alla Champions. Abbiamo dimostrato che il nostro posto è tra le migliori squadre d'Europa. Il nostro gioco come quello al videogame? Mi piace come definizione. Quale squadra vorrei nel girone? Vediamo come va il sorteggio. Ora prendiamoci un momento per gioire, ma poi testa alla partita di campionato di domenica contro l'Atlanta. Siamo contenti per il risultato - ha concluso Hamsik - ma il nostro pensiero è rivolto alle persone di Ischia, colpita dal terremoto. A nome della squadra vorrei esprimere le mie sincere condoglianze ai familiari delle vittime".