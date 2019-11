© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata a la Repubblica, Marek Hamsik ha parlato anche delle difficoltà di ambientamento che deve affrontare chi si trasferisce in Cina: "Sto facendo un'esperienza di vita non agevole, ma stimolante. Ovviamente sento la mancanza della mia famiglia e del buon cibo: per mangiare bene sono tornato a Napoli. Senza offerta dalla Cina avrei finito qui la mia carriera. Benitez? Acqua passata, il nostro rapporto è ottimo e gioco nel suo 4-5-1. Ho due anni di contratto, penso di onorarli".