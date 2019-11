© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Mi fa specie vedere Sarri alla Juventus". Intervistato da la Repubblica, l'ex capitano del Napoli, Marek Hamsik non lesina un giudizio negativo nei confronti della scelta dell'allenatore toscano di accettare la corte dei bianconeri: "Lo dico per come è fatto lui. Però non lo giudico: è un professionista, è andato in un club che vince quasi sempre".

In campionato che equilibri vedi?

"La Juve sempre favorita. Ma vedo un'Inter solida, con un tecnico che dà qualcosa in più. Al Napoli consiglio di non mollare la presa".