Nell'intervista rilasciata a Il Mattino, l'ex capitano del Napoli, Marek Hamsik, ha confessato un pizzico di nostalgia: "Mi manca sentire il San Paolo, il tifo della gente. Mi manca una partita come quella contro la Juve che è in grado di dare delle sensazioni uniche e straordinarie come poche altre".

Era da espulsione l'intervento di Meret?

"Difficile. Certo se Ronaldo non alza la gamba si può far male, però è anche vero che Meret non l'ha preso. Stare al posto dell'arbitro non è mai cosa semplice".