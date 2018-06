Hamsik, niente Guangzhou. Cannavaro: "Mai un giocatore dal Napoli"

Il Guangzhou Evergrande non è in corsa per l'acquisto di Marek Hamsik. Ad annunciarlo, ai taccuini del Corriere dello Sport, l'allenatore del club cinese, Fabio Cannavaro: "Hamsik è un grande giocatore, ma c'è un aspetto romantico-sentimentale che si pone. Ne ho anche parlato, in epoca non sospetta, con mio fratello Paolo (suo collaboratore in Cina, ndr): non prenderemmo mai un calciatore al Napoli per non rappresentare un elemento di disturbo. Stiamo parlando della nostra squadra, quella della nostra città: e non mi permetterei di fare azioni che possano alterare umori ed equilibri".

Su Radja Nainggolan: "Cerco un attaccante ma il Ninja è tanta roba, non voglio espormi perché se no tutti dicono che lo voglio. Vero, chiunque lo vorrebbe ma non si può".