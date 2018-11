Hamsik porta avanti il Napoli dopo 11 minuti: Stella Rossa che insegue

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vantaggio immediato del Napoli, che al primo affondo sblocca la sfida contro la Stella Rossa, mettendosi alle spalle le problematiche vissute all'andata e nell'ultima sfida contro il Chievo. Calcio d'angolo battuto da sinistra, spizzata decisiva di Maksimovic e tocco sotto porta del capitano azzurro Marek Hamsik, al primo gol stagionale e al quinto in Champions League. Rete importantissima perché consente agli azzurri di andare in vetta alla classifica del proprio gruppo, oltre che per motivi tattici.