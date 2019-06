Hamsik può già dire addio alla Cina: il Besiktas sogna il colpo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Futuro in Turchia per Marek Hamsik? Secondo quanto riporta TRT Sports, infatti, il Besiktas avrebbe pronta un'offerta importante per convincere il giocatore. Ci sarebbe già un'offerta pronta per lo slovacco, storica bandiera del Napoli, e altrettanto una per il Dalian con cui ha giocato finora 10 gare con 1 gol.