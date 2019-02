Hamsik turbato, assenza a Castel Volturno concordata col Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Assenza concordata con la società. Questa mattina il capitano Marek Hamsik non è presente a Castel Volturno a seguito del comunicato di ieri del Napoli che ha chiuso al suo trasferimento al Dalian Yifang.

Le parti stanno provando a riaprire un dialogo, anche se per De Laurentiis non ci sono più le condizioni per continuare a trattare. Il club partenopeo chiede il versamento in un'unica soluzione dei 20 milioni di euro in un primo momento pattuiti. O, quantomeno, garanzie sul pagamento che in questo momento non sembrano esserci.