Hamza Rafia verso Torino: firmerà con l'OL, poi andrà alla Juve U23

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto scrive L'Equipe, si starebbe avvicinando sempre di più l'ingaggio di Hamza Rafia, giovanissimo centrocampista offensivo di 20 anni di proprietà dell'Olympique Lione, da parte della Juventus. Come scrive il più prestigioso quotidiano transalpino, la strategia bianconera sarebbe quella di aggregarlo inizialmente alla squadra U23 in Serie C, per consentirgli di accumulare esperienza verso il futuro. Inoltre, si legge, il calciatore firmerà un accordo professionale con l'OL, in modo da far avere un indennizzo al suo attuale club d'appartenenza. Strategia che ha trovato anche l'accordo dei dirigenti juventini, che vogliono mantenere buoni i rapporti con la Francia.