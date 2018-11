Handanovic alza il muro. Nel pari dell'Inter col Barça c'è tanto del suo

© foto di Federico Gaetano

Fra i grandi protagonisti del pareggio di stasera fra Inter e Barcellona c’è senza ombra di dubbio Samir Handanovic. Uno che in questo inizio di stagione è finito, in certe occasioni, nel mirino della critica. Ma che oggi, contro un ottimo Barcellona, ha risposto nel migliore dei modi. Ovvero parando tutto o quasi. E guardando i numeri, le statistiche, del match risulta subito chiaro come l’apporto del numero uno nerazzurro sia stato fondamentale: 8 i tiri nello specchio della porta da parte del Barcellona, in gol solo con Malcom nel finale. Negli 82 minuti prima, almeno 3 interventi di grande livello e almeno 4 parate non propriamente semplici, anche per via dell’ingente pioggia caduta durante i 90 minuti. Una bella risposta sul palcoscenico più importante che di certo farà felice i tifosi, Spalletti e soprattutto i compagni di squadra.