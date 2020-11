Handanovic critico: "Questa Inter si compiace troppo, dobbiamo essere più cattivi in campo"

"Questa Inter si compiace troppo, dobbiamo essere più cattivi". Commenta così ai microfoni di SportMediaset la sconfitta della sua Inter (3-2) contro il Real Madrid in Champions, Samir Handanovic: "Abbiamo fatto un'ottima gara ma con degli errori, e chi ne fa meno vince. Abbiamo creato tanto ma non abbiamo sfruttato le occasioni. In campo avevamo anche la percezione di vincere, peccato. A volte questa squadra gioca bene ma si compiace troppo. Dobbiamo essere più cattivi e portare via punti, dobbiamo sfruttare meglio quello che creiamo".