Handanovic fa autocritica: "Serve crescere nella gestione delle gare"

Samir Handanovic, capitano dell'Inter, ha commentato così il pari di ieri sera con l'Atalanta ai microfoni dei canali ufficiali del club: "Nel primo tempo abbiamo interpretato molto bene la partita. Nella ripresa gli avversari sono venuti fuori e ci hanno messo un po' sotto: penso che il risultato sia giusto, l'Atalanta è una squadra molto forte e difficile da affrontare. Nel secondo tempo non riuscivamo a gestire il pallone come prima: non siamo riusciti a tenere palla, così i rivali sono ripartiti e abbiamo sofferto nella nostra metà campo".

Il rigore parato?

"Ricambio l'affetto di Skriniar e Barella: una bella immagine, io esulto quando loro segnano. Abbiamo fatto tanti progressi in poco tempo, ma dobbiamo ancora crescere per quel che riguarda la gestione delle partite. Siamo pronti a migliorare. Da domani penseremo già a Inter-Cagliari: una gara importantissima per noi, perché ci dà l'opportunità di tornare a vincere".