Handanovic il presente, Radu il futuro: l'Inter è in buone mani

Presente e (probabilmente) futuro dell'Inter. Da una parte il capitano nerazzurro Samir Handanovic, dall'altra il giovane portiere in prestito al Genoa Ionut Radu. Lo sloveno, 35 anni, è ancora uno dei migliori portieri del mondo, il rumeno, 22, sta dimostrando tutto il suo valore difendendo i pali del Genoa.

Contro la SPAL, nel posticipo del 13° turno di serie A, ha dimostrato tutto il suo valore. Preciso e attento nelle uscite, reattivo fra i pali e strepitoso in almeno due occasioni, entrambe nel primo tempo. Prima si allunga sulla bellissima conclusione dal limite dell'area di rigore di Sala, poi è pazzesco sul tap-in ravvicinato di Reca. Non solo, nella ripresa sfiora anche il calcio di rigore battuto in maniera perfetta da Petagna.

L'Inter per adesso è in mani sicure, ma i nerazzurri possono stare tranquilli per il futuro. Radu sta dimostrando di essere un grande portiere e se continuerà così nel giro di un paio di anni potrà sicuramente ambire alla maglia nerazzurra. Del resto, anche lo stesso portiere ne è convinto: "Inter? Sono sempre pronto, però ora lavoro qui e sono contento, quello che sarà il futuro lo vedremo".