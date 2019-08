© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non sono uno che vive di ricordi, ma certe partite, certe parate, ti rimangono dentro". A parlare è Samir Handanovic, protagonista del Match Programme nerazzurro nel giorno dell'esordio in campionato dell'Inter contro il Lecce. Il capitano nerazzurro torna sulla grande prestazione in Inter-Empoli dello scorso campionato, un match "fondamentale per l'accesso alla Champions Laegue, San Siro ci ha spinto e si è creata un'atmosfera speciale. Una partita simile a livello di emozioni è stato il Derby di ritorno contro il Milan, quella vittoria ci ha dato tanto per proseguire il campionato nel modo giusto".