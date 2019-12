© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Samir Handanovic, portiere dell'Inter, si è espresso così a Sky Sport sulla straordinaria coppia Lukaku-Lautaro, oltre a individuare un obiettivo per questa stagione: "Mi aspettavo proprio di vederli così. E adesso aspettiamo anche Alexis Sanchez, un altro giocatore importante che ci è mancato".

Soddisfatto a fine stagione se...

"Se avremo dato tutto come squadra. Scudetto? Volete tutti che noi pronunciamo questa parola. È facile parlarne, ma poi bisogna vedere cosa c'è dietro. Noi dobbiamo lavorare tanto e sacrificarci più degli altri. Siamo un work in progress, come dicono in Inghilterra".