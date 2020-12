Handanovic man of the match col Napoli: "Vincere era ancora più importante"

A Inter TV, Samir Handanovic ha parlato della vittoria contro il Napoli. "Vincere è sempre importante, ogni volta che scendiamo in campo. Oggi è ancora più importante perché era uno scontro diretto per la classifica e per tutto. Siamo soddisfatti, ci godiamo questa vittoria questa sera e poi pensiamo allo Spezia", riporta FcInterNews.it.

Non è stato facile questa sera...

"Lo sapevamo che non era semplice perché l'anno scorso li abbiamo affrontati quattro volte, due squadre che si conoscono abbastanza bene. La partita è stata molto tattica, chiusa. Nessuno si voleva scoprire, si aspettava il movimento e chi lo sfruttava prima. Per fortuna siamo stati noi a farlo. Abbiamo sofferto e possiamo gestire meglio la partita".

Cleen sheet, altra nota positiva.

"Fa felice tutti questo dato, soprattutto il portiere che va a dormire tranquillo".