Samir Handanovic, portiere dell'Inter, ha parlato - dopo la conferenza stampa di rito - anche ai microfoni di Inter Tv alla vigilia dell'appuntamento di Champions contro lo Slavia Praga: "Ci dobbiamo preparare per questo avversario tosto, che ha fatto bella figura col Chelsea l'anno scorso in Europa League. Sarà difficile, ma ci prepareremo. Questo girone sarà stimolante per noi e gli avversari, essere partiti bene in questo campionato è molto importante per il lavoro che stiamo facendo e per andare avanti.

Sugli avversari: "Domani mi aspetto uno Slavia che verrà a giocarsela, sono esperti e sanno cosa vogliono. Sarà una partita speriamo buona per noi". Ultima battuta sui prossimi impegni: "Ora giocheremo ogni tre giorni, dobbiamo pensare solo al calcio. Sarà molto importante pensare una partita alla volta".