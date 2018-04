Hateley: "Esperienza al Milan fondamentale per la mia carriera"

Mark Hateley, ex attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV della sua storia con la maglia rossonera. Queste le sue parole, riportate da MilanNews: "La gente ancora oggi mi ricorda tantissime volte il gol all'Inter nel derby, il mio nome è ormai sinonimo con quel momento. Uno degli attimi più importanti per questo club è stata la rinascita ed il ritorno ai livelli di eccellenza. Non mi sono mai accorto di quanto fosse importante quel gol fino agli anni in cui ho smesso. Quella al Milan è stata la mia prima esperienza all'estero e l'accoglienza fu fantastica, mi permisero di essere rilassato e di giocare al meglio. Liedholm poi era perfetto per me, c'era Capello che allenava la Primavera e un giorno mi spiegarono come migliorare. Mi trasformarono da punta inglese ad attaccante europeo, senza questa esperienza non avrei mai avuto la mia carriera".