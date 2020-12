Hauge-show a Praga: altra magia del norvegese, Milan avanti sullo Sparta 1-0 all'intervallo

Hauge-show a Praga, nei primi 45' di Sparta-Milan. Rossoneri in vantaggio grazie alla rete siglata dal norvegese, in uno stile che ormai lo caratterizza.

Pioli, qualificazione ottenuta con un turno d'anticipo, opta saggiamente per il massiccio turnover, dando spazio non solo a chi ha giocato poco, ma anche a chi non ha giocato proprio: è il caso del ventenne Pierre Kalulu, alla prima assoluta in una partita ufficiale col Milan. È come se non avessero mai giocato finora Conti (22' prima di stasera) e Duarte (27'). E spazio anche ai giovani Maldini e Colombo.

Nonostante ciò il Milan controlla per lunghi tratti la partita, ha il pallino del gioco e alla fine sblocca pure l'incontro con Hauge al 23'. Altro numero d'alta scuola per il norvegese che punta l'avversario al vertice dell'area sinistra, lo supera, sguscia fra le maglie dello Sparta e apre il destro infilando il pallone sull'angolo basso più lontano. È il suo terzo gol in questa fase a gironi di Europa League con la maglia rossonera.

Intanto da Glasgow arrivano buone nuove col Celtic in vantaggio sul Lille. Questo significherebbe primo posto in classifica per i rossoneri, che sarebbero in questo momento teste di serie per il sorteggio del 14 a Nyon. E non è poco.