vedi letture

Hazard guida l'esercito degli svalutati: ci sono anche CR7, Neymar e Suso

Eden Hazard e i suoi fratelli, ovvero i giocatori che nel corso della prima parte della stagione si sono svalutati. As ha stilato una sorta di classifica di chi, fino ad oggi, non ha reso secondo le aspettative. Guida l'attaccante belga del Real Madrid, che a causa di qualche problema fisico non è riuscito ancora a mostrare tutta la sua classe e il cui valore è sceso di 30 milioni. Altri, come Ronaldo, Cavani e Busquets, pagano l'età che avanza. Questa la classifica completa:

Edinson Cavani, da 40 a 25 milioni

Granit Xhaka, da 45 a 30 milioni

Sergio Busquets, da 50 a 35 milioni

Cristiano Ronaldo, da 90 a 75 milioni

Suso, da 40 a 22 milioni

Naby Keita, da 60 a 42 milioni

Nabil Fekir, da 60 a 40 milioni

Marco Asensio, da 60 a 40 milioni

Luka Jovic, da 60 a 40 milioni

Gareth Bale, da 60 a 40 milioni

Vinicius jr., da 70 a 50 milioni

Philippe Coutinho, da 90 a 70 milioni

Neymar, da 180 a 160 milioni

Ousmane Dembélé, da 100 a 75 milioni

Eden Hazard, da 150 a 120 milioni