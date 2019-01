© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista classe 1996 Morten Thorsby non è partito per il ritiro in Spagna con l'Heerenveen. Il motivo? L'ha spiegato lo stesso club olandese tramite il suo sito ufficiale: "Il giocatore - si legge - ha avuto un colloquio con un club di Serie A e quindi questa settimana resterà in Olanda". Si tratta della Sampdoria, società con cui Thorsby ha raggiunto un accordo per le prossime cinque stagioni.