Hellas a favore della ripresa, Setti: "Ricominciare darebbe mano anche a ripartenza economica"

vedi letture

Fra i club a favore della ripartenza del campionato c’è l’Hellas Verona del presidente Maurizio Setti. Il numero 1 scaligero, tramite la Gazzetta dello Sport, ha parlato della situazione: “Consapevoli e rispettosi delle assolute priorità del momento che stiamo vivendo, noi siamo per la ripresa del campionato, quando - evidentemente - ci saranno le condizioni di sicurezza perché ciò possa avvenire. In questo momento può risultare prematuro e poco rispettoso toccare temi che non siano unicamente quello della salute, anche a fronte dell’immane sforzo di medici e operatori sanitari che stanno lavorando in condizioni davvero difficili. Il mio club e io dobbiamo anche trovare la forza di iniziare a pensare responsabilmente a come contribuire alla ripresa economica del Paese. Il calcio italiano è una delle principali industrie del nostro Paese e dà lavoro a centinaia di migliaia di persone. Il calcio è anche lo sport per eccellenza in Italia e ha un grandissimo impatto e valore a livello sociale”.