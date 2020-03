Hellas, adesso devi bastare a te stesso. Si torna a giocare, tre settimane dopo Udine

Una decisione, alla fine, è stata presa. La scelta è dolorosa, probabilmente tardiva, tenendo conto di tutte le vicissitudini e le polemiche delle ultime settimane. Ma inevitabile. The show must go on, specie se l'alternativa era troncare alle idi di marzo il campionato. Si giocherà dunque a porte chiuse, almeno per un mese. Il filo verrà ripreso dalle gare rinviate nell'ultimo turno, a meno di clamorosi ribaltoni inattesi. Manca soltanto l'ufficialità, che arriverà in giornata. L'Hellas tornerà dunque a Genova, questa volta sì per contendersi i tre punti con la Sampdoria.

FATTORE PSICOLOGICO - Cosa comporta, al di là della tremenda desolazione di una stadio carcassa, scevro di energia pulsante, giocare a porte chiuse? L'elemento psicologico in un ragionamento simile non è trascurabile, ma è realmente in grado di comportare ripercussioni sul rendimento di una squadra? Proviamo a cucire questa riflessione sull'Hellas: formazione in salute, che deve la propria crescita ininterrotta, oltre ovviamente alle certezze cementificate dal percorso virtuoso di quest'anno, all'alchimia generatasi con l'ambiente. Il pubblico gialloblù è, parimenti o quasi agli undici in campo, attore protagonista della cavalcata di quest'anno. Un pubblico spesso capace di trascinare e di moltiplicare le energie. Ora, d'un tratto, questo fattore viene a mancare nella sua totalità. Occorrerà bastare a sé stessi, banalizzando all'estremo il ragionamento, aggiungendo un tassello ulteriore al processo di maturazione degli scaligeri. Che di personalità, a ben vedere, hanno già ampiamente dimostrato di averne.

RIATTACCARE LA SPINA - Ciò che conta più di ogni altra cosa, adesso, è raggruppare motivazioni e concentrazione per la ripresa del campionato. Non sarà facile, a tre settimane di distanza dall'ultimo incontro ufficiale. A Juric il compito di ricorrere a tutte le proprie doti di motivatore, per indicare ancora una volta la via maestra. Che si chiama salvezza, da raggiungere al più presto, prima di cullare per davvero il sogno Europa. Al Ferraris, contro il Doria, l'Hellas non vince dal 1972: motivo in più per caricarsi e attribuire alla sfida la giusta importanza, evitando deleteri cali di tensione.