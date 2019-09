Hellas, Adjapong: "Nessuno si aspettava quest'inizio. Milan? Ha faticato"

Claud Adjapong, esterno dell'Hellas Verona, si è presentato oggi al nuovo pubblico in conferenza stampa: "Forse nessuno si aspettava un avvio così. Con il Bologna molti si sarebbero aspettati una goleada, ma con quello che ci trasmette il mister abbiamo portato a casa un punto. Abbiamo vinto a Lecce e domenica contro una grande squadra li abbiamo fatti faticare. Abbiamo dimostrato di crederci. Se non ci fosse stato quel rigore non so se avrebbero segnato, avevamo la bava alla bocca e penso si sia visto".

