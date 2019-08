© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Hellas Verona continua il proprio pressing sul Sassuolo per l'esterno ambivalente Claude Adjapong, classe '98. Un profilo che piace molto al club neopromosso per la sua capacità di giocare su entrambe le fasce agendo sia da terzino che da esterno di centrocampo. Lo riporta L'Arena spiegando che il calciatore è in uscita (dopo le cinque presenze dell'anno passato). Le alternative portano i nomi dell'esperto Simone Padoin, ora svincolato, e di Federico Dimarco, ex Parma, che però può giocare solo a sinistra.