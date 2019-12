Hellas, ag. Kumbulla: "L'Inter lo segue dall'inizio della stagione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il contatto dei giorni scorsi fra l'Inter e l'Hellas Verona per Amir Rrahmani e Marash Kumbulla ha catturato l'attenzione della stampa. Sul centrale difensivo albanese si è esposto l'agente Gianni Vitali ospite delle pagine di FcInterNews.it: L’Inter sta seguendo Kumbulla sin dall’inizio di stagione. Ognuno, come è giusto che sia, farà poi le sue valutazioni. È un giocatore seguito e richiesto da club italiani ed europei. Pronto per l'Inter? Sì, lo sarebbe: potrebbe giocare nella difesa nerazzurra”.