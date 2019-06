Hellas, Aglietti sul suo futuro: "Parlerò col club. Sento mia la promozione"

Dopo aver ottenuto la promozione in Serie A, l'allenatore dell'Hellas Verona Alfredo Aglietti s'è così espresso sul suo futuro: "Sono venuto qui a giocarmi questa chance, parleremo con la società perché questa promozione la sento mia. Non credo che un altro allenatore ci sarebbe riuscito, i calciatori sono stati i protagonisti, ma noi col nostro gruppo siamo riusciti a coinvolgere tutti i calciatori. I giocatori in rosa sono importanti, qualcuno arriverà molto in alto, ma c'era da resettare la testa ed è questo il lavoro che è stato fatto".