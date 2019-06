Hellas, Aglietti: "Un altro tecnico non sarebbe riuscito in questa impresa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport' da Alfredo Aglietti, allenatore dell'Hellas Verona che ha parlato della promozione ottenuta alla guida degli scaligeri: "Di sicuro sento mia questa promozione e non credo che qualcun altro ci sarebbe riuscito. Lo dico senza falsa modestia, anche perché il rinnovo automatico in caso di serie A non l’ho chiesto io. Mi sono guadagnato tutto, in carriera: dalla D alla serie A. Devo parlare con la società, per fare quadrato sulla prossima stagione".