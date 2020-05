Hellas, allenamento mattutino a Peschiera: le foto della seduta degli uomini di Juric

vedi letture

Mattinata di lavoro per l'Hellas Verona, che ha sostenuto una seduta d'allenamento al Centro Sportivo "Paradiso" di Peschiera del Garda. Agli ordini di Ivan Juric, la squadra - suddivisa in tre gruppi, per garantire il pieno rispetto del distanziamento e degli altri protocolli di sicurezza relativi all'emergenza Covid-19 - ha svolto lavoro aerobico e a secco, per poi dedicarsi ad esercitazioni individuali col pallone, tra cui palleggi, conduzioni della sfera e tiri di precisione in porte di dimensioni ridotte. Si continua a sudare, dunque, in casa gialloblù, in attesa di chiarimenti sul protocollo da parte delle autorità competenti. Di seguito alcune immagini della sessione di questa mattina.