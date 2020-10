Hellas, Amione: "Romero un amico, mi ha parlato bene di Juric. Mi piace molto Chiellini"

Colpo in prospettiva dell'Hellas Verona, Bruno Amione è stato acquistato a titolo definitivo dal Belgrano nell'ultima sessione di mercato. Il difensore argentino, che ha firmato con i gialloblù fino al 2025, si è presentato quest'oggi alla stampa in una conferenza che si è svolta in modalità telematica. Vi proponiamo di seguito tutte le sue dichiarazioni:

Cosa si prova ad essere un pallino di Milanetto e di D'Amico?

"Sono molto felice di essere qui, il Verona è in grandissimo club. Cercherò di dare sempre il massimo per questa maglia, e spero che i tifosi mi vogliano bene".

L'anno scorso il The Guardian ti ha inserito tra i sessanta migliori giovani al mondo. Cosa ti aspetti da questa avventura? Per te questa investitura è un peso?

"Sono molto contento di questo riconoscimento, essere tra i sessanta migliori 2002 mi riempie di orgoglio. Sono contento di essere in questa lista".

Cosa vuole Juric da te? Sei pronto a debuttare?

"L'ho conosciuto, è un grande allenatore. Sono concentrato e pronto per giocare, non vedo l'ora di cominciare".

Quali differenze hai riscontrato tra il calcio argentino e quello italiano, a livello di preparazione e di intensità?

"Qui c'è molta più intensità, devi restare concentrato per novanta minuti. E ogni allenamento è come una partita".

Hai un modello in particolare in Argentina?

"Mi piace in particolare Walter Samuel. Tra i giocatori in attività mi piace molto Martinez Quarta, oltre a Romero, che gioca qui in Italia ed è un amico".

Hai già parlato con Romero delle metodologie di lavoro che avresti trovato in Italia?

"Sì, gli ho parlato e mi ha detto che Juric è un grande allenatore, che ti chiede grande intensità. Penso che imparerò molto da lui, sono venuto qui per imparare e per giocare. Cristian mi ha parlato molto bene di Juric e dell'Italia".

Qual è l'aspetto più difficile per un difensore nel calcio italiano?

"Quello che ho notato, come ho già detto, è che devi essere sempre concentrato. E c'è grande intensità".

Hai anche qualche gol nelle tue corde. È una cosa che ti chiede Juric?

"Sì, il mister mi dice che quando ho la possibilità di avanzare con la palla devo farmi trovare pronto, e provare a segnare".

Dove ti collochi nella difesa a tre?

"A me piace giocare soprattutto a sinistra, ma se il mister mi chiederà di giocare in altre posizioni lo farò, sono pronto".

Ti descriveresti come difensore di quantità o di qualità? Sei un marcatore o ti piace sganciarti palla al piede?

"Mi piace avanzare palla al piede, ma mi piace anche difendere".

Il tuo obiettivo è proseguire la trafila con la Nazionale argentina?

"Quando il mio agente mi ha detto dell'interesse del Verona non ho esitato un istante. Sono venuto qui a giocare con un grande club, che ha fatto un'ottima annata, per crescere. Ed è un orgoglio essere in Nazionale".

Qual è secondo te il difensore più forte in Italia?

"Seguo molto Chiellini, De Ligt. Apprezzo molti difensori, ma quello che mi piace di più è Chiellini".

Che visione si ha del calcio italiano in Argentina?

"La Serie A è molto vista in Argentina. Venire qui e iniziare a giocare in un campionato così importante mi rende molto felice".

Perché hai scelto la maglia numero trentasei?

"L'ho scelto perché al Belgrano usavo il tre, e in Nazionale ho usato il sei".

Potrebbe aiutarti disputare qualche partita con la Primavera, o punti a esordire direttamente in prima squadra?

"Se devo giocare con la Primavera non c'è problema, ma come ho detto prima sono qui per crescere con la prima squadra".

Hai un soprannome?

"No, non ne ho nessuno. Mi chiamano tutti Bruno, o Amione".

Al di là del calcio, come si vive in Argentina il problema Covid, e come lo stai percependo in Italia?

"In Argentina la situazione non è semplice, non si è giocato per sei mesi. Qui in Italia siamo tranquilli, rispettiamo in protocollo e facciamo tamponi ogni due giorni. Per cui stiamo bene".