Hellas, attesi a breve i risultati dei test. Ripresa degli allenamenti tra venerdì e sabato

vedi letture

In casa Hellas Verona si lavora scrupolosamente per garantire una ripresa degli allenamenti in totale sicurezza. La Circolare del Viminale e l'Ordinanza della Regione Veneto, entrambe datate domenica tre maggio, prevedono la possibilità di sostenere sedute rigorosamente individuali presso il centro sportivo di riferimento, nel rispetto del distanziamento sociale di almeno due metri. Recependo queste nuove direttive, la società si è subito attivata per mettere a disposizione dei ragazzi di Juric lo Sporting Center "Paradiso" di Peschiera del Garda.

I lavori di sanificazione del centro d'allenamento procedono senza intoppi. La squadra è stata sottoposta a due tornate di tamponi e test sierologici, nelle giornate di martedì e mercoledì. I risultati sono attesi tra oggi e domani mattina, dopodiché i battenti di Peschiera potranno spalancarsi per Pazzini e compagni.

A meno di criticità inattese, la ripresa avverrà tra venerdì e sabato. Restano da definirne i contorni: possibile che gli allenamenti vengano fatti sostenere su base volontaria, sul modello di altre società, ma gli scaligeri stanno passando al vaglio anche altre soluzioni. "Allenarsi da soli, a casa, è molto più complicato: mancano le motivazioni", ha detto non più tardi di due giorni fa in una diretta Instagram Amir Rrahmani. Ecco allora che, ritornare a calcare il manto erboso di Peschiera, seppur con tutte le restrizioni del caso, potrebbe rappresentare un piccolo - ma significativo - passo verso un ritorno alla normalità.