© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore dell'Hellas Verona Ivan Juric s'è a lungo soffermato sul ritorno in gruppo di Emmanuel Badu: "È lontano dalla forma migliore. Deve scaricare ogni tanto, subisce un po' il lavoro. Penso di inserirlo pian piano, ma adesso non può partire titolare. Andrà in panchina, se avrò bisogno so che potrò iniziare a contare su di lui".