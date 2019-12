Hellas, Badu sotto l'albero. Domani la partenza per la Tunisia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È calato il sipario sul 2019 dell'Hellas Verona. E l'atto finale è stato tutt'altro che soporifero: il tre a tre con il Torino, oltre ad aver scongiurato una certa dose di malumore che avrebbe di certo fatto da sfondo alle feste natalizie gialloblù, segna un unicum nella storia degli scaligeri, che mai prima di domenica avevano rimontato tre reti in Serie A. Insomma, l'anno si è chiuso senza bottino pieno, a completamento di un trittico senza vittorie, ma con un'ulteriore scarica di fiducia e propositi rinnovati per quello che verrà. Non è un paradosso: vero che la squadra di Juric è scivolata di qualche posizione in classifica nelle ultime settimane, ma se il punto contro i granata è scaturito da una straordinaria reazione nei venti minuti finali, i ko con Roma e Atalanta sembrano più episodici che consequenziali ad una netta inferiorità rispetto all'avversario, che pure la disparità di valori avrebbe legittimato. Ergo, un'analisi più approfondita, che vada al di là del mero risultato, suggerisce che anche il mese di dicembre sia da ascrivere ad un processo di crescita costante, con annessi passaggi a vuoto inevitabili.

SORRISO BADU - In attesa di sviluppi dal mercato di riparazione, Ivan Juric troverà sotto l'albero Emmanuel Badu: il ghanese, costretto ad una permanenza ai box prolungata per la microembolia polmonare che l'aveva colpito la scorsa estate, ha superato tutte le visite specialistiche del caso, ed è di nuovo a disposizione. A partire da gennaio verrà inserito nella lista per la Serie A, e sarà arruolabile a tutti gli effetti. Una notizia che non può che far piacere al tecnico di Spalato: di fatto un nuovo acquisto, d'esperienza, che andrà a rimpolpare un reparto che fin qui ha lanciato segnali comunque confortanti. Difficilmente il centrocampista verrà impiegato dall'inizio sin da subito, nonostante Amrabat sia squalificato per la sfida di Ferrara: il suo reinserimento sarà graduale, ma in proiezione offre una soluzione in più - e di valore - a Juric. È partito il countdown anche per Bessa, per il quale occorrerà però ancora un po' di tempo.

SI VOLA IN TUNISIA - Intanto la squadra, complice il rinvio della partita che si sarebbe dovuta disputare nel weekend contro la Lazio, prenderà parte ad un mini-ritiro in Tunisia dal 20 al 23 dicembre. "Tre settimane senza giocare sarebbero state troppe", ha detto il team manager Mazzola in una conferenza convocata ad hoc per presentare la quattro giorni in Nordafrica. La partenza è prevista poco dopo l'ora di pranzo di domani. In programma c'è anche un test amichevole contro il Club Africain, seconda forza del campionato tunisino, alle spalle del Monastir.