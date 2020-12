Hellas, Barak si cosparge il capo di cenere: "Quanto accaduto ieri non doveva succedere"

vedi letture

Brutta serata per Antonin Barak, espulso nella gara contro la Sampdoria in quello che è stato forse il momento di svolta della gara poi persa dall'Hellas contro la squadra di Ranieri. Pentito per quanto fatto, il calciatore ceco ha scritto su Instagram un messaggio di scuse a squadra e tifosi: "Mi dispiace tantissimo per l'espulsione di ieri. Vi chiedo scusa tutti, tifosi, miei compagni e staff dell'Hellas! Subito dopo la partita sono andato a chiedere scusa al mio avversario, anche se non lo volevo fare e veramente era una cosa che non doveva succedere. Forza Hellas"