Hellas, Bocchetti: "Salvezza passa dal Bentegodi. Col Milan per fare punti"

Salvatore Bocchetti, difensore dell'Hellas, tornato in Italia dopo l'avventura nella Russian Premier League, ha rilasciato alcune dichiarazioni a HellasLive.it prima della gara contro il Milan: "Per noi è una gara importantissima, la nostra salvezza passa dalle gare al Bentegodi. Il Milan è una squadra importante, con grandi giocatori. Daremo tutto grazie anche ai nostri tifosi. Ex del Milan? Ci sono stato solo sei mesi, adesso penso solo al risultato positivo.

La classifica? Non ce la metteremo tutta, la strada è lunga e siamo consapevoli che ci saranno momenti difficili. Non dovremo mollare.

Io titolare contro il Milan? Il mister neanche a noi ha fatto capire chi giocherà domenica. Tutti noi diamo comunque il massimo per poi arrivare in campo da titolare contro i rossoneri.

Ventimila spettatori attesi al Bentegodi? E' un grande aiuto per noi. Alla squadra spetterà il compito di coinvolgerli.

Tradizione positiva contro il Milan? Noi dovremo pensare a fare la nostra gara. Al Bentegodi dovremo costruire la nostra salvezza. Che sia il Milan o un'altra squadra poco importa. Dobbiamo puntare sempre a fare un risultato positivo".