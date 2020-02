vedi letture

Hellas, Borini post Juventus: "Vinto contro i più grandi. Ma pensiamo a salvarci"

Fabio Borini, attaccante dell'Hellas Verona, parla a Sky Sport. "L'obiettivo è la salvezza, va raggiunto il prima possibile. L'ambientamento qui? Rapido, indolore e felice. Con la Juventus abbiamo dimostrato cuore e unione, è un gruppo umile. Abbiamo battuto i più grandi, è stato stimolante. E' quasi facile mentalmente affrontare una battaglia così rispetto a quelle più piccole".

Sull'Europa. "La stampa gonfia le vele anche quando non c'è vento. Il vento qui c'è sempre stato, c'è, ma per arrivare all'obiettivo salvezza, quaranta punti. Uno alla volta, non sovrapponiamo le idee".

Sul suo impatto. "Mi aspettavo di essere subito determinante, ero pronto. Mi allenavo da sei mesi per ogni momento, al Milan o al Verona. E' sempre stata una delle mie caratteristiche quella di essere pronto. Non credevo con questo clamore però sì".