Hellas, Caracciolo: "La salvezza dista ancora tre punti. Restiamo uniti"

Fonte: tuttohellasverona.it

Così Antonio Caracciolo, ai microfoni di Radio Verona, al termine della sconfitta di Bologna: "Abbiamo dato qualche segnale di reazione anche se questo alla fine non è bastato per tornare a casa con un risultato positivo. Dobbiamo evidentemente cercare di avere maggior cattiveria, specialmente sotto porta, perchè le partite sono sempre meno e non possiamo permetterci nuovi passi falsi. La salvezza? Nonostante la sconfitta il quart’ultimo posto rimane distante tre punti. Già a partire dal prossimo scontro diretto con il Sassuolo di mercoledì, dovremo cercare di portare a casa il massimo risultato. Dobbiamo rimanere uniti per cercare di raggiungere il nostro obiettivo”.