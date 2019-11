Hellas, cinquina in amichevole al Tabor: doppietta di Di Carmine

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria molto ampia in amichevole per l'Hellas Verona: finisce cinque a uno contro gli sloveni dell'NK Tabor Sezana. Per l'undici iniziale Juric sceglie Di Carmine al fianco di Stepinski, con Verre a fare da raccordo e il duo Pessina-Henderson in cabina di regia. Scaligeri subito in vantaggio dopo tre minuti: affondo a sinistra di Vitale, che serve un pallone non pulitissimo al centro dell'area, ma una carambola premia Di Carmine, che infila in tap-in da un metro. Il raddoppio porta la firma di Pessina, abile a freddare Rener su invito di Stepinski, a sua volta imbeccato da un bel lob di Verre. Una manciata di secondi più tardi però il Tabor accorcia le distanze con Milosev, mortifero nell'approfittare di una dormita della difesa gialloblù. In chiusura di primo tempo sale la temperatura: Juric s'infuria per un intervento ruvido su Pessina e si fa espellere dal direttore di gara. Ripresa terreno fertile per cambi ed esperimenti tattici: dentro Lucas e Zaccagni, seguiti a distanza da Faraoni e Lazovic. È proprio Faraoni a servire un cioccolatino a Zaccagni, che al sessantacinquesimo cala il tris con un colpo di testa imprendibile per il portiere avversario. A mettere l'accento ci pensa Dawidowicz, che gonfia il sacco sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Il definitivo cinque a uno lo sigla Samuel Di Carmine, che trova la doppietta personale con un radente che s'infila in buca d'angolo.